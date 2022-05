L’Isola di Nicole prende il largo

“È con il cuore in mano che vogliamo ringraziare ognuno di voi, le attività, gli amici, i Comuni per averci supportato in questa avventura e vi assicuriamo che non vi deluderemo. Dalla prossima settimana inizieranno gli incontri organizzativi tra la Polisportiva Anfass Cesena, creatrice del progetto, L’isola di Nicole e la Congrega Velisti di Cesenatico, utili a realizzare questo piccolo grande sogno. Durante l’ estate vi terremo aggiornati con foto e video e ricordate: se i ragazzi potranno prendere il largo a bordo della barca a vela, se potranno sentire il vento in faccia, se finalmente potranno superare i loro limiti e dimostrare che niente è impossibile, è solo grazie a tutti voi”.