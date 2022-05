Imu sulle piattaforme: firmato il decreto, in arrivo 900mila euro

Finalmente in arrivo i soldi per l’Imu delle piattaforme installate davanti alla costa di Cesenatico. Il tanto atteso decreto per l’individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell’Imposta Immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) è stato firmato il 28 aprile scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa e il Ministero della Transizione Ecologica.

Per Cesenatico si tratta di quattro piattaforme: Morena 1, Cervia C, Arianna Cluster e Arianna A con le entrate che si attestano sui 450.000 euro per il 2020 e 450.000 euro per il 2021.