Cafè Racer, un week end da veri centauri

Dalle 9.30 a mezzogiorno si terrà la prima parte della rievocazione, con manche divise in cilindrate dalla 50cc alla 500cc. Da mezzogiorno alle 12.30 sarà il momento dei grandi campioni del passato in pista. Saranno ospitati ex piloti e dalle 12.30 alle 13 è prevista la sfilata di moto. La seconda manche si terrà nel pomeriggio dalle 15 alle 17. Le premiazioni e i saluti sono previsti alle 17. Alle 18 concerto dei Rangzen per un tributo ai Led Zeppelin.

La via Milano sarà chiusa al traffico per motivi di sicurezza e per consentire l’esposizione delle moto d’epoca, nel tratto compreso fra viale Carducci e viale Dei Mille.

Per la sola giornata di domenica 15 maggio, sarà chiuso al traffico viale Carducci nel tratto compreso fra via Montello e viale Trento, e viale dei Mille nel tratto compreso fra viale Trento e via Milano, dove è stato disegnato il tracciato.

Il circuito di domenica prevede lo start in viale Carducci di fronte al Cafè degli Artisti. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.