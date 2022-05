Istruzione parentale, in regione casi in costante aumento

L’istruzione parentale, ha spiegato, “è alternativa alle aule scolastiche. I genitori decidono di dare un’istruzione direttamente ai loro figli semplicemente presentando una comunicazione preventiva. Al termine dell’anno, lo studente sostiene un esame per accedere alla classe successiva”.

E i casi, come detto, sono in netto aumento: “Il più corposo è avvenuto nell’anno scolastico 2020-21 (1.671), e nel 2022 si arriverà a circa 1.900. La causa è dovuta alla pandemia, ma ci sono anche altre motivazioni. Le richieste maggiori sono per la primaria (0,7%), mentre per il secondo grado si scende allo 0,5%”.