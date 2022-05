Un murales per ricordare il coraggio di Licia

Per questo, per ricordare il coraggio di Licia, da qualche giorno è comparso vicino alla libreria Mondadori, accanto al suo negozio, uno splendido murales che la ritrae come lei avrebbe voluto sempre essere. Amante dei viaggi, con il turbante in testa, i vistosi bracciali, sempre avvolta tra mille colori, con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte.