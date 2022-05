Diciotto anni dopo Rimini dedica una strada a Pantani

La decisione arriva dopo qualche polemica di carattere politico visto che, già in altre occasioni, la scelta di rendere omaggio a Pantani aveva incontrato qualche singolare ostacolo nella città di Fellini. Tanto che, stufa di quel tergiversare, la stessa mamma Tonina non aveva nascosto il suo disappunto: “Non capisco perché non si voglia fare ciò che è già stato fatto in tante città italiane – aveva detto -. Rimini non è stato solo il luogo in cui è morto. Rimini ha fatto parte della vita di Marco. Intitolargli un luogo sarà anche ‘fare pace’ con la sua memoria”.