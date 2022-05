“Il scielf non funziona”. La brutta storia del distributore fantasma

L’ultima volta a fine aprile quando, all’improvviso, il titolare del distributore aprì per una mezza giornata vendendo benzina ad un euro. Appena la voce si diffuse in città si formarono lunghe file sul lungomare. Ma la pacchia durò poco. Finite le scorte, il benzinaio – col portafoglio gonfio – levò le tende senza lasciare traccia.

Sul maxi-schermo luminoso che campeggia su viale Carducci, però, il prezzo della benzina è ancora molto basso e così in tanti si fermano con la speranza di fare un affare. Ma, dopo aver inserito le banconote, la pompa non eroga nulla e allora ai malcapitati non resta altro da fare che munirsi di ricevuta di ‘mancata erogazione’ e tornare il giorno dopo per il rimborso.