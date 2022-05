Massimiliano Magnani e la voglia di (ri)mettersi in gioco

“Sarà un’idea controcorrente – racconta il pilota cesenaticense alla vigilia del Cafè Racer Day- ma avevo bisogno di un cambiamento. La caduta del 2021 a Spoleto in gara due mi aveva tolto un bel po’ di convinzione. Sì, volevo smettere. Del resto, il mio l’avevo fatto, no? Ma non era ancora giunto il momento di fermarsi. Ho deciso di cominciare da capo: una moto da corsa moderna era la spinta per poter continuare”.

Ed eccola lì, la spinta. Verde e tonitruante. Il mezzo, presentato per la prima volta al Cafè degli Artisti solo ieri, sembra non poter più aspettare: moto e pilota non vedono l’ora di andare in pista.