Addio Covid, il “Bufalini” torna al suo assetto originario

E già partita dunque la riorganizzazione degli spazi che, in ogni caso – al sesto piano della Medicina Interna – prevede ancora una dotazione di undici posti letti per pazienti Covid (dedicati solo a coloro che hanno come patologia prevalente il coronavirus). E, da ieri mattina, il “Bufalini”, nel suo assetto organizzativo, è tornato esattamente quello dell’era pre-pandemica.

Permane, come detto, un unico corridoio della degenza di Medicina Interna per malati di Covid-19, ma se un paziente infettato ha come patologia “primaria” qualcos’altro, resterà ricoverato nei reparti specialistici che riguardano la sua altra (e più urgente) malattia.

Con questa organizzazione legata al coronavirus tutto il resto del mosaico interno al Bufalini torna “al suo posto”.