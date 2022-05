Gatteo Mare resta senza bandiera blu. Il caso diventa politico

Per la verità, dopo aver perso la Bandiera Blu nel 2016, il comune di Gatteo – sotto la legislatura Vincenzi – negli ultimi tre anni non aveva inoltrato formale richiesta per avere il riconoscimento. Con il cambio di Giunta, però, il nuovo sindaco Roberto Pari aveva deciso di riprovarci e di richiedere l’assegnazione della Bandiera Blu. Una mossa sbagliata visto il pollice verso della FEE che, pur promuovendo la qualità della acque, ha ritenuto che sul fronte della pulizia delle spiagge, dei servizi accessibili ai disabili e della gestione sostenibile del territorio, il Comune di Gatteo non avesse tutti i requisiti.