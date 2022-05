Il recital su Pantani fa infuriare i genitori: “Ancora maltrattato”

Ai genitori di Marco Pantani quel recital – “che non tiene minimamente conto della nostra opinione” – non è proprio piaciuto e così hanno deciso di mettere nero su bianco – in una lettera chiara e sferzante – tutto il loro disappunto.

Nel mirino di Paolo e Tonina un recital dedicato al figlio, in programma il 23 maggio a Padova, organizzato da Coa e Fondazione Forense e dal titolo “Marco Pantani – Storia di un linciaggio”.

I genitori del Pirata – in una nota diffusa dagli avvocati della famiglia, Fiorenzo e Alberto Alessi – “prendono sconsolatamente atto di come si continui a maltrattare il proprio figlio. Senza tenere in nessun conto, né avere riguardo e rispetto, di un ragazzo da tempo morto e delle persone a lui vicine che ne vivono ancora il lutto”.