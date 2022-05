Nuovi successi per il Club Family Hotel

Gli alberghi firmati CFH sono situati a Cesenatico, Cervia, Milano Marittima e Riccione, dove sono dei veri e propri punti di riferimento, per le vacanze con la formula all inclusive con open bar. Complessivamente le camere sono 1.100, delle quali 400 nella sola Cesenatico, negli Hotel Tosi Beach, Serenissima ed Executive. Quest’anno Falzaresi punta su offerte molto accattivanti per le famiglie, come bambini e i ragazzi gratuiti sino a 18 anni, gli ingressi ai parchi e tanti servizi inclusi, come ad esempio il medico pediatra sempre a disposizione direttamente in hotel e anche questo gratuito.

I dipendenti della catena sono 600 e questa estate Falzaresi punta ad una ripartenza completa: “Questi risultati ottenuti a livello internazionale _dice l’imprenditore romagnolo_, sono una grande soddisfazione per me e tutto il nostro staff. Siamo alla vigilia dell’inizio di una stagione che si prospetta di rilancio a tutti gli effetti, nella speranza di poter tornare a registrare le presenze di tre anni fa. Nelle classifiche pubblicate da Tripadvisor, entrare a far parte dei soli 25 alberghi che nel mondo si sono aggiudicati il “Best of the Best”, per noi significa ricevere il Premio Oscar del turismo per la categoria famiglie”.

I giudizi positivi espressi dai turisti ospiti negli alberghi CFH, rappresentano uno stimolo importante per questa organizzazione turistica di alto profilo: “Siamo riusciti a centrare risultati importanti perché le aspettative dei turisti sono state soddisfatte e loro hanno scritto recensioni molto buone. Il nostro segreto? Noi promettiamo 90 e poi offriamo 100, mai il contrario, perché è sempre importante dare di più delle aspettative. Quando facciamo promozione “vendiamo” alle famiglie la garanzia di trascorrere delle belle vacanze, con l’obiettivo di renderle bellissime, e questo è molto apprezzato dal pubblico”.

