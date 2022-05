Daniela Greco: “Ecco perché Elisabetta Franchi si sbaglia…”

Sul tema abbiamo chiesto un parere alla cesenaticense Daniela Greco che, nel 2018 – dopo essere stata ‘costretta’ a licenziarsi da un’azienda per le scarse tutele nella fase del post maternità – ha creato “Big eyes creations”, inizialmente una piccola attività home made di braccialetti personalizzabili. In poco tempo, però, proprio grazie all’inventiva e alla tenacia delle donne, quello che era nato come un semplice passatempo casalingo si è trasformato in un brand di bijoux a tutti gli effetti (di lei ha parlato anche Vanity Fair).

“Ad Elisabetta Franchi vorrei dire, prima di tutto, che si sbaglia – spiega Daniela, 36 anni – perché, in realtà, le donne nel mondo del lavoro non sono un costo, ma una risorsa. Ecco perché un’imprenditrice del suo spessore, anziché adeguarsi ad un sistema eticamente sbagliato, dovrebbe far sentire la sua voce autorevole per cercare di cambiare le cose. Per le donne che partoriscono un bambino, i sussidi durano troppo poco e, già dopo il terzo mese, si può aspirare al massimo alla ‘maternità facoltativa’ che è una ‘tutela’ per modo di dire visto che prevede una robusta decurtazione dello stipendio base. A quel punto, se una donna non può contare sull’aiuto della famiglia, è costretta a tornare al lavoro a tempo pieno oppure, come nel mio caso, se vuol continuare a fare la mamma, deve inventarsi altro. Esattamente come ho fatto io…”.