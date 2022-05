Salva Mare, “Mancano isole ecologiche contro i rifiuti”

“La legge “Salva mare” prevede in pratica – spiega Fabio Lacchini Responsabile Regionale di Coldiretti Impresa Pesca Emilia Romagna e Presidente della cooperativa armatori e operatori della pesca di Cesenatico – che chi recupera rifiuti di plastica in mare o in acque dolci, come ad esempio i fiumi, non sarà più costretto a ributtarli in acqua, per non essere denunciato addirittura per traffico di illecito di rifiuti, ma potrà portarli in porto per smaltirli. Una novità che riguarda soprattutto i pescatori italiani che potranno così contribuire a tenere puliti i mari riportando a terra la spazzatura recuperata durante l’attività, senza dover rischiare sanzioni o dover pagare tasse per rifiuti speciali”.