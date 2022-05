Raffaello Bellavista canta l’inno davanti al Premio Oscar

Davanti al celebre attore irlandese Michael Fassbender (al volante di una Porsche del team Proton Competition), due volte candidato all’Oscar e protagonista di “300” e “Bastardi senza gloria” (oltre che della saga di X-Men), Raffaello Bellavista si è cimentato in entrambe le giornate in una fantastica interpretazione dell’Inno di Mameli.

E’ stata un’esibizione davvero toccante, che ha impressionato piloti, pubblico ed anche la ricca platea dei giornalisti accreditati all’evento.

Del resto, Raffaello Bellavista non è nuovo a queste interpretazioni e, nel corso della sua sfolgorante carriera, si è già esibito in alcuni palcoscenici di grande valore simbolico, come il Carnevale di Venezia, l’Auditorium di Milano, in occasione del concerto per i 25 anni della morte di Ayrton Senna. E ancora Palazzo Labia (sede Rai di Venezia), al Teatro Galli di Rimini, al Titano di San Marino e all’Alighieri di Ravenna. Ha cantato in occasione dei 99 anni del Cardinal Tonini, in apertura del congresso nazionale della Federpol, al concertone del MEI e al Concerto Vaticano-Washington.