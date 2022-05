Gli infermieri alzano la voce: “Siamo stremati” e partono lettere sindacali

Il personale sanitario arriva quindi da due anni stremanti, ma anche oggi la situazione continua ad essere difficile: “Siamo esausti, i carichi di lavoro sono aumentati, i pazienti da trattare sono più complessi e meno stabili e il numero del personale è sempre lo stesso – continuano gli infermieri – Ci sarebbe necessità di avere più OSS (operatore socio-sanitario, ndr.) e personale infermieristico, ma l’azienda è convinta che i numeri siano consoni al lavoro”.

Ma per i lavoratori non è così: “Com’è possibile che siano consoni al lavoro quando facciamo doppi turni con 12 ore in reparto, ci salta il giorno di riposo, le ferie molto spesso ci vengono sospese, i caposala devono fare i turni con noi infermieri e spesso ci è stato chiesto un demansionamento rientrando in corsia come OSS? Se in reparto due colleghi sono assenti per malattia, siamo in emergenza e tutto questo non è corretto nei confronti dei pazienti e di noi stessi. Non possiamo permetterci nessuna distrazione e con la stanchezza tutto diventa più rischioso”.