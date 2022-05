Oltre 7,7 miliardi di euro per migliorare i trasporti in Emilia Romagna

Saranno 7,7 – sugli oltre 190 a livello nazionale previsti dal Piano Industriale 2022-2031 – i miliardi che il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha intenzione di investire in Emilia-Romagna sia per il trasporto dei passeggeri sia per il traffico delle merci in ambito ferroviario e stradale.

Sul fronte infrastrutturale ferroviario fra gli interventi previsti spiccano la velocizzazione della linea Adriatica Bologna-Lecce; il raddoppio della Pontremolese; i collegamenti ferroviari con il porto di Ravenna; il potenziamento tecnologico delle linee da Bologna verso Piacenza, Padova e Verona; il potenziamento delle linee della Romagna e il nodo ferro-stradale di Casalecchio oltre allo allo sviluppo del servizio ferroviario metropolitano bolognese.