Cantieri, Fratelli d’Italia: “Blocco preoccupante”

Sebastiano Padovan, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Cesenatico, sollecita il sindaco Matteo Gozzoli. “La campagna elettorale è ormai alle spalle – prosegue – è il momento di passare dalle parole ai fatti: se nel maggio dell’anno scorso si evidenziava l’urgenza di un intervento sul ponte di viale Roma, con il Comune che presentava il progetto di fattibilità e una road-map per arrivare all’apertura del cantiere nei primi mesi di quest’anno, ad oggi l’infrastruttura continua a versare nello stesso stato e nulla si sa di un imminente avvio dei lavori: che cosa è andato storto? Immaginiamo che si dovrà far passare anche l’estate per non creare disagi nel momento del boom turistico, ma questi ritardi su un intervento di consolidamento strutturale e messa in sicurezza, non sono certo una bella notizia anche perché persiste lo stato di degrado nella principale via di Cesenatico, la più transitata per l’accesso al mare”.