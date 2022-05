In 262 nidi dell’Emilia Romagna i bimbi impareranno l’inglese

L’obiettivo è quello di portare nei prossimi anni l’inglese in tutti i nidi e in tutte le scuole dell’infanzia del territorio. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, che si è occupato della formazione degli educatori: saranno oltre 1800 quelli coinvolti nel prossimo anno scolastico.

Per la vice-presidente della Regione con delega al Welfare, Elly Schlein “l’esperienza sta funzionando bene, è utile anche per l’inclusione sociale. Se ci si abitua da subito a un ambiente plurilingue, si rendono più solide le capacità di apprendimento future dei bambini”.

Bonaccini ha colto l’occasione per ribadire l’impegno della Regione sull’azzeramento delle liste d’attesa ai nidi: “E’ vero che siamo una delle regioni in Europa con più posti nei nidi, ma c’è una percentuale di famiglie che è rimasta fuori, bisogna sempre migliorare”.