Prestito personale: che cos’è e chi può chiederlo

Prestito personale: di cosa si tratta

Con il termine prestito personale si indica un tipo di prodotto di credito che viene erogato in favore del consumatore da un istituto finanziario e che dovrà essere restituito secondo le modalità concordate in sede contrattuale. Il rimborso, suddiviso in rate mensili, viene maggiorato da un tasso di interesse che concorre a determinare, insieme ad altri fattori, l’effettivo ammontare che si dovrà pagare per estinguere il debito.

La richiesta del prestito personale non è legata all’acquisto di un bene specifico, come avviene invece per il mutuo della casa o per altre tipologie di prestiti, e il contratto viene stipulato direttamente tra l’istituto di credito e il soggetto che richiede il prestito, il quale riceverà direttamente il denaro e lo potrà utilizzare come preferisce.

La somma ottenibile con questo tipo di prestito non è solitamente superiore ai 75.000 €, anche se molti istituti di credito si fermano a un massimo di 30.000 €.

Per richiedere il prestito personale è possibile rivolgersi al proprio istituto bancario oppure effettuare una ricerca online per individuare i prestiti più vantaggiosi.