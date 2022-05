Sulle tracce del padre Werner, soldato tedesco

Nella loro permanenza a Cesenatico Walter li ha accompagnati a vedere come sono oggi i luoghi in cui Werner era passato quando aveva 32 anni. Inoltre ha mostrato inedite foto dei campi pow di Rimini e Cesenatico per mostrare ai discendenti del cappellano in quale contesto aveva vissuto.

Da quanto appreso, chi aveva funzioni religiose non era considerato un soldato qualsiasi, bensì una persona che riscuoteva rispetto anche dalle divise di opposte fazioni. Una volta terminate le ostilità e riottenuta la libertà, Werner è tornato in Germania dove morirà nel 1981 all’età di 68 anni.

Da prete protestante ha potuto avere moglie e figli che oggi tessono una rete che si chiama memoria.