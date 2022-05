Controlli nelle colonie, tre denunciati

Carabinieri di Cesenatico in azione nelle colonie di ponente. All’esito di mirato servizio svolto nella mattinata del 18 maggio con la polizia locale i militari dell’Arma hanno denunciato in stat di libertà per invasione di edifici e soggiorno illegaletre persone. Si tratta di un 32enne algerino, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale; stesso curriculum per un 36enne marocchino e per un 28enne algerino.