Da domenica partono gli spot Rai con Cesenatico

Per ottenere la più alta “conversione possibile”, l’attività promozionale è veicolata su programmi specifici legati al mondo della natura e del mare come Linea Verde, Linea Blu e Kilimangiaro.

“Il turismo in questi ultimi anni è molto cambiato ed è cambiato anche il modo di promuoverlo – spiegano in una nota il sindaco Gozzoli – è un mondo fluido, in cui la televisione generalista e il web sono diventati fondamentali per raggiungere i diversi target di pubblico che interessano una località come Cesenatico. Stiamo lavorando su questo da tempo e devo dire che i risultati, anche in termini di attenzione mediatica sulla nostra città sono notevoli”.