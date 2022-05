Pedopornografia, arrestato padre di tre figli

L’uomo veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, misura già disposta nei suoi confronti a seguito di una precedente condanna per i reati di maltrattamenti contro familiari, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’indagato, a cui era stato fatto divieto di utilizzo di dispositivi di comunicazione, durante i consueti controlli dei Carabinieri veniva trovato fuori dalla sua abitazione, presso un negozio di telefonia, dove si era recato per acquistare un nuovo smartphone, iniziativa in violazione ad esplicito divieto previsto dalla misura cautelare.

Avendo violato i domiciliari e il divieto di utilizzo di strumenti in grado di connettersi alla rete, non si esclude per procacciarsi in rete ulteriori contenuti pedopornografici, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna provvedeva ad aggravare la misura cautelare, disponendo l’immediata traduzione presso la casa circondariale di Forlì.

Nel corso del 2021 i reati di sfruttamento sessuale dei minori e dell’adescamento on line hanno visto un significativo incremento degli episodi venuti alla luce grazie alle indagini coordinate dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia on line (CNCPO) che hanno condotto a 137 arresti (+98% circa rispetto al 2020) e alla denuncia di 1.400 persone (+17% rispetto al 2020).