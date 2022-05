Basso e Contador incontrano i fan a Ciclo&vento

Nove Colli e Cicloevento possono contare così su due presenze di altissimo profilo del mondo dello sport. Ivan Basso ha vinto il Giro d’Italia nel 2006 e nel 2010 ottenendo anche il podio al Tour de France nel 2004 e nel 2005; Alberto Contador, spagnolo, ha vinto il Tour de France (2007 e 2009), il Giro d’Italia (2008 e 2015) e Vuelta a Espana (2008, 2012 e 2014). Proprio la leggenda spagnola è stata protagonista nei giorni scorsi di un video social in cui indossava la linea di Gobik creata appositamente per Nove Colli. Un grande riconoscimento per Cesenatico e per la Granfondo più bella.