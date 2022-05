Vite per Trinca, evento pe rnon dimenticare

Live tribute: Cazale /Cemento Atlantico / Riccardo Tacchetti / Franco Naddei / Pieralberto Valli / Francesco Tappi / Vincenzo Vernocchi / Hellis / Filo Bianchi / FRNQ / Mattia Mercuriali / Mattia Dallara / Francesca Amati / Glauco Salvo / Sunday Morning si esibiranno in una serie di cover degli Amycanbe, la band di Marco, in un mix inedito e irripetibile

Marco Trinchillo nasce a Cervia nel 1980. Autodidatta, inizia a fotografare per curiosità e passione da adolescente e poi come “scattino” in spiaggia per uno studio di fotografia di Cervia, dove impara ad approcciare e a ritrarre le persone. In quegli anni di esperienza sul campo fortifica la pratica del ritratto, uno dei punti fondanti del lavoro fotografico di Trinchillo e che lo accompagnerà negli anni. Anima sensibile poli talentuosa si dedica anche alla musica con diversi progetti, tra cui la band Amycanbe. Porterà sempre avanti parallelamente l’amore per la fotografia e quello per la musica, collaborando con vari musicisti, producendo giovani cantanti ed esponendo insieme ad artisti emergenti nazionale e internazionali. Nel 2019 entra a fare parte dell’agenzia fotografica milanese Parallelo Zero e pubblica su diversi periodici i propri lavori tra cui Il progetto “Maremare”, che racchiude tutta la passione di Trinchillo per la riviera romagnola. Inizia a interessarsi anche al racconto documentario sempre attraverso l’uso del ritratto e realizza progetti sulla pratica dell’ MMA femminile, l’impatto della pandemia di Covid-19 sugli adolescenti, e l’esplorazione sociale del quartiere INA casa di Rimini (insieme al collettivo Cesura). Si spegne precocemente a Cervia all’età di 41 anni.

Contatti

[email protected]

Rosalba Trinchillo

+39 347 290 1682 | [email protected] Garaffoni

+39 347 4193025 | [email protected]