Concessioni balneari, Draghi chiede la fiducia contro la proroga

Si sta giocando una partita molto importante a Roma dove si sta chiudendo l’accordo sulla riforma delle concessioni balneari contenuta, come noto, nel disegno di legge sulla concorrenza.

Il presidente del consiglio Mario Draghi ha deciso che, se non si arriverà al voto entro maggio, chiederà la fiducia sul provvedimento, blindandone di fatto i contenuti. Dal momento che le forze politiche di maggioranza non sono ancora riuscite a trovare una posizione comune per migliorare la proposta approvata lo scorso febbraio dal consiglio dei ministri, a restare sul piatto per ora c’è solo la linea delle gare entro il 31 dicembre 2023 e dell’indennizzo ai concessionari uscenti sugli investimenti non ammortizzati. Insomma, lo scenario peggiore per i bagnini.