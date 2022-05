Un 2 giugno all’insegna dei giovani in piazza Spose dei Marinai

Durante la festa saranno i presenti i food truck della Gelateria Duse, del Cafè degli Artisti e del Re del Fritto. Non solo musica e atmosfera conviviale ma anche impegno per il sociale con la Consulta del Volontariato che sarà presente con un suo spazio per presentare il lavoro di alcune associazioni sul territorio.

“Ritrovare gli spazi di socialità è importante per i giovani e per tutta la cittadinanza, questa festa sarà una bella occasione di ritrovo per la cittadinanza e per i turisti, celebrando una festa importante come quella del 2 giugno”, il commento del Sindaco Matteo Gozzoli.