Rifiuti, da domani al via il sistema di raccolta “Porta a Porta”

Da domani – lunedì 23 maggio – nel centro di Cesenatico parte ufficialmente il sistema di raccolta “Porta a Porta”. Una “sfida di civiltà” secondo gli ambientalisti, un “pensiero in più” per gli oltre duemila titolari di esercizi pubblici, negozi e attività che avrebbero voluto partire dopo l’estate e non nel cuore della stagione turistica.

In ogni caso, il tempo delle polemiche è finito. Il nuovo sistema di raccolta coinvolgerà 14.453 utenze di cui 12.440 domestiche e 2.012 non domestiche. Nei mesi scorsi Hera e il Comune di Cesenatico hanno organizzato una serie di assemblee pubbliche, sia online che in presenza, ed è stato distribuito materiale informativo e i kit necessari.

Il Comune ricorda che i cassonetti stradali continueranno a essere a disposizione dei cittadini fino a quando tutte le utenze domestiche e le attività non saranno in possesso dei contenitori porta a porta. I tecnici del Gruppo Hera, infatti, stanno continuando a distribuire i kit necessari alle utenze domestiche nella zona di Ponente e Zadina e dei contenitori dedicati alle attività a Valverde Villamarina, Ponente e Zadina.