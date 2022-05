Tutto esaurito per gli spettacoli della Dance Dream al Bogart

Portato in scena dal cast già ammirato nello spettacolo “Billy Elliot”, il musical è ispirato al famoso libro per ragazzi “La Fabbrica di Cioccolato” di Roal Dahl. Atteso per una delle due serate Christian Ginepro, il “Willy Wonka” italiano che, come sempre – oltre alle sorelle Ilaria e Federica Esposito – ha dato il suo prezioso contributo alla realizzazione dello spettacolo (Info 347 918 22 44).