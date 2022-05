Un 17enne magrebino scatena il panico sull’autobus per Cesena

La follia alcolica di un 17enne algerino, uno di quei bulletti che andrebbe subito rispedito nel Maghreb, ha scatenato il panico ieri sera a bordo dell’autobus 94 di Start Romagna partito da viale Carducci con destinazione Cesena. Un mezzo strapieno di ragazzi, molti minorenni, che avevano trascorso una giornata in spiaggia a Cesenatico e che certo non immaginavano, nella strada del ritorno, di ritrovarsi in un incubo finito al pronto soccorso.

A scatenare tutto, secondo le testimonianze di molti passeggeri, sarebbe stato un minorenne nord-africano giunto in Italia da pochi giorni ospite di una comunità di accoglienza del Cesenate. Anche lui si è divertito in spiaggia, ma ha esagerato con l’alcol e, appena sale sull’autobus, accende a tutto volume la “cassa” wireless collegata al suo smartphone, trasformando il veicolo in una discoteca.