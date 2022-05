Una Novecolli internazionale

Le parole dei vincitori

«È stata la mia prima volta alla Nove Colli ma posso già dirvi che non sarà l’ultima. È stata una gara molto dura anche per il caldo e a un certo punto avevo le gambe veramente in difficoltà ma sono riuscito a tenere duro. Vengo dalla Svizzera e sono un allenatore di ciclismo, direi che possiamo già darci appuntamento per l’anno prossimo», il commento di Loic Ruffaut, vincitore della 205km maschile.

«Non avevo mai corso una Granfondo con un tracciato così duro ma neanche con un’organizzazione di così alto livello. Sul percorso faceva molto caldo e la fatica oggi è stata tanta. Sono felice di essere riuscita a vincere e proverò a tornare qui anche il prossimo anno», le parole di Laura Simenc, slovena, vincitrice della 205km femminile.

«Avevo in mente di fare il percorso lungo e così ero partito presto per andare in fuga ma a Pieve di Rivoschio ho capito che oggi le gambe non mi avrebbe retto così a lungo e ho “tagliato”. È stata una corsa molto dura e molto calda ma sono veramente contento di essere riuscito a vincere», il commento di Enrico Filippi, vincitore della 130km maschile.

«Tornare a Cesenatico è sempre bellissimo e io sono emozionata e piango di gioia. Voglio ringraziare la mia squadra e la mia famiglia che mi supportano sempre e mi hanno permesso di raggiungere questo bel risultato», le parole di Chiara Cuppini, vincitrice della 130km femminile.

Il podio

130km maschile: Enrico Filippi (03:29:28); Matteo Cigala (03:29:56); Riccardo Zanrossi (03:29:56).

130km femminile: Chiara Ciuffini (03:48:55); Lisa De Cesare (03:56:42); Cinzia Maraldi (04:02:29).

205km maschile: Loic Ruffaut (05:42:23); Ettore Carlini (05:44:43); Fabio Cini (05:44:43).

205km femminile: Laura Simenc (06:26:23); Annalisa Prato (06:26:23); Monika Dietl (07:00:30).