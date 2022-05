Arriva il disciplinare per la manutenzione di aree verdi e parcheggi

L’affidamento, della durata di tre anni, può avvenire in modalità di concessione, adozione o sponsorizzazione.

Con la concessione il soggetto interessato dovrà utilizzare l’area ed agire in modo da sistemare la stessa per le proprie finalità assicurandone il decoro urbano. In questo caso il comune delega il concessionario a gestire interamente l’area verde per un periodo di tre anni. La concessione è onerosa e prevede il pagamento di un canone annuo e ha come richiesta fondamentale il potenziamento dell’offerta di attività ricreative, ludiche, sportive, sociali e ambientali.