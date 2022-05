Scattano le multe per chi non accetta pagamenti con il POS

Dal prossimo 30 giugno chi non accetterà i pagamenti con il POS (bancomat, carta di credito, ecc.) verrà multato. L’obbligo di installazione del POS, per la verità, era già stato stabilito nel 2014 ma, non essendo previste sanzioni per i trasgressori, la legge poteva essere tranquillamente violata. Fra un mese, invece, la non accettazione dei pagamenti elettronici comporterà delle sanzioni.