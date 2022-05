Aggredì l’avvocato Soragni: condannato commerciante di abbigliamento

E’ stato condannato ad un anno di reclusione (pena sospesa) e al pagamento di 1000 euro il 70enne commerciante di Cesenatico che, nel novembre del 2018, istigò la feroce aggressione ai danni di Angelo Soragni Junior, noto in città anche per essere stato presidente del consiglio comunale. L’uomo era finito alla sbarra per i reati di stalking e per essere l’istigatore dell’aggressione nei confronti del legale (materialmente perpetrata dal figlio 41enne).

Soragni fu aggredito quasi quattro anni fa nel suo studio legale in viale Roma a Cesenatico solo per aver accettato di difendere in tribunale una commessa che si era rivolta a lui per il recupero di crediti da lavoro dipendente, maturati nel negozio di abbigliamento di viale Carducci. Seconda la giovane, infatti, il titolare le doveva oltre 4000 euro di stipendi arretrati.