Briscola in 3, un gioco di carte perfetto per un trio

Le regole tra la briscola giocata con un numero pari o dispari di giocatori non differiscono granché. Ci si aggiudica una mano totalizzano la metà dei punti più 1, nel caso di giocatori pari, 2 oppure 2 coppie. Il punteggio minimo da totalizzare è 61, nella briscola a tre le carte devono essere 39 e minimo punti 41. Per ottenere un numero di carte divisibile per 3 viene eliminata una cosiddetta “scartina” ossia una cara non appartenente al seme che comanda e a cui non è attribuito alcun punteggio (7 – 6 – 5 – 4 – 2).

Inizialmente il mazziere distribuisce 3 carte a ciascun giocatore, dopo di che estrae una carta dal mazzo che ha la funzione di seme dominante. Ciascuna mano può essere presa da un giocatore se si possiede una briscola, o in mancanza di essa la carta più alta. Le carte del seme dominante hanno una gerarchia, l’asso è al primo posto con 11 punti, seguito dal 3 (10 punti), Re (4), Cavallo (3) e Fante con 2 punti.

Così come per molti altri giochi, anche la briscola è stata omaggiata in film e serie TV. Di recente una di queste, I delitti del Barlume, prodotta da SKY, ha intitolato una puntata con riferimento a una improbabile briscola in 5, teoricamente fattibile ma raramente praticata poiché bisognerebbe organizzarla con 2 squadre formate rispettivamente da 2 e 3 giocatori.