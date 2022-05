Carogasolio e blitz al porto. La pesca si ferma

Un blitz di circa 80 pescatori, per lo più provenienti dalle Marche, ha creato attimi di tensione nella notte tra lunedì a martedì in porto a Cesenatico. Secondo quanto trapelato, a far scaturire l’incursione è stata l’uscita in mare di undici pescherecci ripartiti dopo una giornata di stop in attesa dell’esito di un vertice istituzionale con il governo e il mondo della pesca. Presenti anche i sindacati. Esito non soddisfacente per chi nel cuore della notte è entrato in porto per ottenere il proseguimento dello stop della pesca.

Come già detto in un articolo precedente (a questo link), al centro della questione, che si prolunga da mesi, c’è il carocarburante.