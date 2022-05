Mese del cuore: perchè è importante lo screening cardiologico

Il dottor Mario Moscatiello spiega perchè è importante la prevenzione: “Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo: hanno causato 17,9 milioni di decessi a livello mondiale nel 2016 (dati OMS) e 220.000 in Italia nel 2019 (dati Istat). Ipertensione, dislipidemia, diabete e tabagismo rappresentano i principali fattori di rischio cardiovascolare nella popolazione mondiale. Quando questi fattori sono associati, il rischio di incorrere in eventi cardiovascolari a medio e lungo termine aumenta in modo esponenziale”.

Ecco perchè è “importante identificare precocemente i pazienti a rischio e agire preventivamente, educandoli a mantenere uno stile di vita sano, prima di impostare una corretta terapia farmacologica – spiega il dottor Moscatiello – Identificare i fattori di rischio ed essere consapevoli del proprio stato di salute è il primo passo per proteggere il proprio cuore”.