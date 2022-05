Addio a Lidia Ciani, paladina dei diritti delle donne

Lidia era stata una delle fondatrici ed attivista dell’Udi a Cesenatico: “E’ stata prima di tutto una donna coraggiosa – la ricorda la presidentessa del sodalizio Fiorella Casali – sempre impegnata in questa nostra società. Una donna di sinistra, attiva in politica, nel sindacato e sempre in prima linea in difesa dei diritti delle donne. Non dimenticheremo mai il suo impegno, i suoi slanci e soprattutto resterà sempre nei nostri cuori”.