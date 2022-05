Gli indennizzi ai bagnini? Saranno calcolati in base alle fatture

In pratica, per ottenere indennizzi elevati, i bagnini dovranno aprire i registri contabili e dimostrare, fatture alla mano, il loro reddito effettivo. Una scelta che, a più livelli, ha scatenato la rabbia della categoria. Da Rimini la cooperativa bagnini parla di “vergogna” e di “presa in giro” perché – dicono – “il Governo alla fine vuole solo riconoscerci il valore di ombrelloni e di lettini”, senza tenere conto “della professionalità e del lavoro svolto in questi anni”. Se le spiagge hanno un valore – dicono i bagnini – “il merito è del sudore che abbiamo versato dal dopoguerra ad oggi”.