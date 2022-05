Forze di Polizia: arriva il potenziamento estivo

Arrivano i rinforzi alle forze dell’ordine a Cesenatico. Nella giornata odierna si è tenuta la seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno partecipato anche le amministrazioni comunali dell’area costiera della provincia. In questa occasione il Prefetto Antonio Corona ha spiegato il “significativo numero di risorse aggiuntive delle Forze di Polizia dello Stato assegnate, per l’estate 2022 a questo territorio, per meglio fronteggiare le possibili criticità conseguenti all’afflusso turistico che nei mesi estivi si concentrerà in queste località balneari”.