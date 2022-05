La poesia del mare sulle ali di un aquilone

Faraoni era un artista autodidatta che ha saputo conquistare sul campo il favore dei critici e soprattutto del pubblico, tanto da aprire e mantenere per oltre vent’anni una frequentatissima bottega in pieno centro storico. Come notano i critici che ne hanno scritto in occasione delle numerose mostre tenute in tutta Italia e all’estero, Faraoni è un artista che sa unire la tradizione dei soggetti – spiagge deserte, capanni, barche, ma anche vedute di campagne e finanche nature morte che mostrano la sua ampia cultura figurativa – con una notevole capacità tecnica e originalità compositiva, rivelata ad esempio da soluzioni come il “quadro nel quadro” a cui a volte ricorre. Faraoni comunque resta sempre fedele a un mondo figurativo e a uno stile che è quello della migliore pittura romagnola del Novecento, con una attenzione speciale alla costa e alla città di Cesenatico.