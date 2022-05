Mercato cittadino: la protesta dopo la raccolta firme

L’ambulante spuntista è colui che va a coprire quei posteggi che durante il mercato sono vuoti, perché il titolare di posteggio non presente oppure ricopre i posti liberi, diventati tali perchè, nel corso degli anni, sono state restituite le licenze in Comune. “Di fatto quando lo spuntista va ad occupare un posteggio che ha un titolare di concessione va a pagare un canone che anche il titolare ha già pagato, di conseguenza il Comune riceve due pagamenti per lo stesso posteggio, mentre quando occupa un posteggio che non ha un titolare il Comune prende un pagamento che altrimenti non prenderebbe”.

Ma torniamo all’appuntamento richiesto al Comune di Cesenatico. “L’amministrazione ha accolto la richiesta di appuntamento e due ambulanti spuntiste, Gabriella e Sabina, sono state delegate ad andare a parlare con l’assessore Lorena Fantozzi, martedì 17 maggio – spiegano le due ambulanti – In questo incontro abbiamo spiegato il ruolo importante che ricopre l’ambulante spuntista, chiudere quei buchi vuoti che rendono il mercato spoglio. Inoltre abbiamo spiegato che ci si deve adattare al posteggio, che partecipare alla spunta è importante perché si sale in graduatoria e che essere spuntista non è un privilegio. Inoltre abbiamo fatto presente che certi aumenti li abbiamo riscontrati solo a Cesenatico”.