Spartan race, ecco le modifiche al traffico

DALLE 8 DEL 27 MAGGIO ALLE 19 DEL 29 MAGGIO:

– divieto di sosta con rimozione in v. Deledda ed in v. Dei Mille, traversa lato monte fino al Parco di Levante e tratto fra la stessa traversa e v. Panzini

– divieto di transito e di sosta con rimozione anche per i veicoli a due ruote nell’area di p.zza Marconi.

DALLE 8 ALLE 18 DEI GIORNI 28 E 29 MAGGIO:

– divieto di transito in v. Deledda, in v. Dei Mille traversa lato monte fino al Parco di Levante e tratto fra la stessa traversa e v. Panzini, in v. Carducci da v. Zara a v. Panzini, in v. Giardini al Mare lato stabilimenti balneari, da v. Ferrara a v. Montello

– divieto di transito e di sosta con rimozione in p.zza Marconi

– divieto di transito in v. Carducci, da v. Dante a v. Zara.