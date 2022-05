Progetto Uil, al bagno Conti attese undici profughe ucraine

Il progetto della Uil Emilia Romagna intende favorire l’inserimento sociale e lavorativo delle donne ucraine in fuga dal teatro di guerra. A Cesenatico le donne saranno affiancate da un mediatore culturale voluto dalla Uil regionale. Il percorso umaniario prevede un doppio binario di Istruzione e lavoro. Le donne potranno infatti partecipare a corsi di lingua italiana e, dopo contatti con il Cpia (Centro per l’Istruzione degli adulti) di Rimini, anche inserirsi in un percorso scolastico. Inoltre, tramite le associazioni di categoria, è previsto per loro un inserimento stabile nel mondo del lavoro. Infine, per i loro figli, è prevista l’iscrizione ai centri estivi comunali e non.