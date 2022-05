Spartan Race, ecco le Rooster la squadra al femminile

Nella foto Alice e Marco

“L’obiettivo che ognuno ha alla partenza – spiega Alice – è dare il meglio e riuscire a batter e il proprio tempo; diciamo che se concludiamo il percorso in un’ora e mezza siamo contente”.

La speranza dei Rooster, ma non solo, è quella che la Spartan di Cesenatico diventi una tappa fissa.

La squadra ha come sponsor Easy English Cesenatico, Tecnocasa, Paintball San Marino, Circolo Arci di Sala.

“L’idea di formare una squadra è nata durante gli allenamenti in palestra – spiega il coach Marco Rinaldi – Siamo tutti atleti della palestra Bloom e quando abbiamo deciso di formare la squadra abbiamo pensato, come spesso avviene per le squadre dello Spartan, a un animale. Abbiamo scelto il gallo perchè è uno dei simboli della Romagna, è forte e anche un po’ cattivello. Tre aggettivi per descrivere la nostra squadra? Caparbietà, simpatia e ‘cazzimma’!”.