A Rimini la master-class di canto di Karima

La Karima ‘docente’ parte da un teorema: “Il cantante – dice – è come un atleta e dunque, per preservare la sua voce prevenendo edemi, noduli e disfonie, deve adottare alcuni accorgimenti. Ecco perché ‘insegnare canto’ vuol dire anche insegnare a prendersi cura delle nostre corde vocali concentrandoci non solo sulla performance ma anche sull’igiene vocale, le tecniche di riscaldamento e di defaticamento. Per altro, sto ultimando gli studi per ottenere, dopo un percorso di 4 anni, un attestato europeo di insegnante yoga e dunque, con questo nuovo approccio, cercherò di insegnare agli allievi anche alcuni preziosi esercizi di respirazione. Troppe volte gli insegnanti di canto lavorano solo sulla voce, l’intonazione e l’interpretazione, ignorando che, in realtà, un artista canta con il corpo. L’esibizione non è solo una banale emissione vocale, ma anche un insieme di componenti che coinvolgono anche i movimenti e la postura. E’ in questo modo, spigolando tra yoga e tai-chi, che si evitano operazioni alle corde vocali, abbassamenti di tono e problemi più o meno seri alla nostra voce. La mia master-class è un percorso verso una nuova consapevolezza per imparare a conoscere, a conoscersi e a sapersi rispettare”.