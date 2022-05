Bonaccini: “Subito risorse per la pesca ma stop alle intimidazioni”

Ma un sostegno al comparto è stato garantito anche dalla stessa Regione che si è impegnata ad investire “risorse premio nel prossimo assestamento di bilancio”. Ma prima di ogni cosa, per la Regione, “vanno condannate duramente le minacce nei confronti dei pescatori di Cesenatico da parte di persone provenienti da altre marinerie perché la sicurezza dei lavoratori viene prima di ogni cosa”.

“Sollecitiamo il Governo – scrive in una nota il Governatore della Regione – affinché stanzi il prima possibile i 20 milioni di euro già previsti a sostegno del settore ittico a titolo di indennizzo per il pesante aumento dei costi del gasolio dovuti alla situazione internazionale”. Vanno “semplificate al massimo le procedure per l’erogazione dei contributi” e l’Esecutivo, attraverso il ministero competente, “accolga le proposte avanzate in questi giorni dalle associazioni di rappresentanza dell’intero comparto”.

Oltre agli interventi per far fronte all’emergenza, l’Emilia-Romagna sollecita il Governo “affinché metta in campo interventi strutturali in grado di calmierare il prezzo del carburante utilizzato per la pesca”.