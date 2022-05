Cicloevento saluta e dà appuntamento al 2023

«Cicloevento è una fiera rivolta a cittadini, turisti ed appassionati ma soprattutto una feria pensata e voluta per il tessuto economico di Cesenatico: per le aziende, per il turismo, per dare il via ufficialmente a una stagione estiva che auspichiamo torni ai livelli del 2019 come colore, calore, presenze e indotto. Siamo felici di questa edizione, contenti del legame con Nove Colli che continua in maniera storica e saldo, aumentato ancora di più dal Nove Colli Village ubicato in Piazza Costa insieme a noi. La cosa fondamentale da dire al termine di questa edizione è solo una: ci vediamo nel 2023», le parole dei responsabili di Confartigianato e Confesercenti.