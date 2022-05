Concorso Statale per insegnanti, a Foggia “vigila” Securitaly

E’ stata Securitaly – azienda leader nel mercato dei dispositivi di controllo accessi – a vigilare sul regolare svolgimento del concorso ministeriale per insegnanti organizzato ieri (27 maggio) dall’Università di Foggia.

Nell’ateneo pugliese, dalle ore 8 del mattino, si sono presentati in centinaia per la prova selettiva per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola di secondo grado (anno accademico 2021-2022).